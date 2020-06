Nieuwe app moeten tekenbeten helpen voorkomen

Het aantal tekenbeetmeldingen wordt sinds 2013 bijgehouden Tekenradar.nl , daaruit blijkt dat in de maanden juni en juli de helft van de jaarlijks anderhalf miljoen tekenbeten worden opgelopen. ,,Veel mensen hebben echter niet door wanneer en waar ze een tekenbeet op kunnen lopen", zegt Aldus Arnold van Vliet van Wageningen University en initiatiefnemer van Nature Today. De app geeft een duidelijk overzicht van de tekenverwachting bij jou in de buurt of de plek waar je wilt wandelen en of het aantal teken minimaal, gering, middelmatig, hoog of zeer hoog is.

Plan een tekencheck in na bezoekje aan het bos

Bijdrage aan onderzoek

De initiatiefnemers hopen ook dat mensen zich meer inspannen om het oplopen van een tekenbeet te voorkomen. Dit kan door de broekspijpen in de sokken te stoppen of het recreatiegedrag aan te passen. Een teek kan de ziekte van Lyme of het in Nederland relatief zeldzame tekenencefalitis (TBE) overbrengen. Het is belangrijk een teek zo snel mogelijk te verwijderen, omdat dat de kans op een ziekte verkleint. En eenmaal gebeten, is het belangrijk de plek waar de teek gebeten heeft in de gaten te houden.



De informatie die gebruikers doorgeven over een tekenbeet, een indicatie van de ziekte van Lyme of koorts na een tekenbeet (indicatie van TBE), dragen bij aan het tekenonderzoek van het RIVM en Wageningen University.



De app toont ook hoeveel tekenbeten er in de afgelopen week via Tekenradar.nl zijn gemeld en geeft antwoord op veel gestelde vragen over teken en tekenbeten.