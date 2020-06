Nijmeegse drugsdealer (30) in Wageningen klemgereden na tip van omwonenden

Celstraf geëist voor orgie van geweld in Wageningen waaronder kopschop­pen van jonge vrouw

3 juni ARNHEM – ,,Voordat je besloot mij aan te vallen, was ik vrolijk. De wereld was mooi en positief. Nu is dat wel anders.” De jonge vrouw die vanuit het niets tegen de grond werd geslagen en trappen tegen haar hoofd kreeg, had het niet overleefd als ze nog een schop had gekregen.