Nog altijd vreemde geur in lab op Wageningse campus na ontruiming om rokend vat

UPDATEWAGENINGEN - Een laboratorium van de Wageningen University & Research (WUR) is woensdagavond ontruimd na een waarneming van een ongebruikelijke geur. Vandaag gaat het gebouw naar alle waarschijnlijkheid weer open, al hangt de geur er in sommige ruimtes nog steeds.

De oorzaak van de geur was een rokend vat op de tweede verdieping van ‘Atlas', een van de gebouwen op de campus in Wageningen. In het vat zaten restanten van proeven die op de universiteit zijn gedaan.

Een woordvoerder van de WUR zegt vanochtend vroeg dat het gebouw straks waarschijnlijk gewoon weer open gaat. ,,De geur hangt nog in bepaalde ruimtes, we moeten even kijken hoe we daarmee omgaan. Wie bij deze hotspots in de buurt komt, werkt vandaag gewoon thuis.” De brandweer heeft vannacht geen analyse gemaakt van de geur.

De restanten zaten al enkele dagen in het vat. De stoffen in het vat waren geen bedreiging voor de omgeving en alleen gevaarlijk als men er zeer dichtbij in de buurt zou komen.

Brandweer

Volledig scherm De hulpdiensten bij de WUR. © Roland Heitink/ Persbureau Heitink

Door de rook was een brandmelder afgegaan. De receptioniste heeft vervolgens, rond 22.00 uur, alarm geslagen. Zij en enkele andere personen moesten het pand verlaten. Een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) was ter plaatse en de brandweer heeft metingen verricht.

Later op de avond werd het vat in een zogenoemd gashok geplaatst. De universiteit moest de ruimte schoonmaken en ontdoen van de geur.

Volledig scherm Het vat op de WUR © DG