Nog altijd vreemde geur in pand op Wageningse campus: gebouw blijft vooralsnog dicht

De oorzaak van de geur is een rokend vat op de tweede verdieping van ‘Atlas’, een van de gebouwen op de campus in Wageningen. In het vat zaten restanten van proeven die op de universiteit zijn gedaan.

De woordvoerder van de WUR zegt donderdagochtend dat het gebouw nog niet open gaat. ,,De geur hangt nog in bepaalde ruimtes, we moeten even kijken hoe we daarmee omgaan. We weten niet precies wat het is.”



De brandweer komt volgens de woordvoerder niet opnieuw ter plaatse. ,,Wij bekijken over een uurtje weer wat de status is en wat we gaan doen.”