Nog altijd zit er in zijn oor een zwart puntje van pietenschmink

Aantal verkeerson­ge­luk­ken in Wageningen stijgt fors, maar andere Valleige­meen­ten veel onveiliger

Bijna nergens in Nederland is het aantal verkeersongelukken in 2021 meer gestegen dan in Wageningen. Vergeleken met 2020 bedroeg de stijging liefst 53,8 procent. Alleen het Noord-Brabantse Geertruidenberg maakte het nog bonter. Daar was de stijging 58,8 procent.

27 oktober