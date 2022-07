Nog een probleem bij nieuwbouw Wageningen: te weinig ambtenaren

Voor de schop daadwerkelijk de grond in gaat, is er een hele berg papierwerk te verstouwen. Er moet een bestemmingsplan komen, bezwaren moeten worden verwerkt, vergunningen verstrekt en zo meer. Dat werk is een taak voor ambtenaren.

,,En juist dat is op dit moment erg lastig”, zegt Anne Janssen, wethouder in Wageningen. ,,We hebben te weinig mensen om dit werk te doen. Zo hebben we voor de bouwplannen op universiteitsterrein De Dreijen iemand van buiten ingehuurd om vertraging te voorkomen.” Janssen noemt het gebrek aan mankracht een risico voor de ambitieuze bouw tot 2030 van drieduizend woningen in Wageningen.