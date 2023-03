Nog veel vragen over stopzetten smeerpijp: ‘Nieuwe inzichten of politiek ingegeven?’

indebuurt.nl Woningzoe­kers opgelet! Cranevelt Arnhem krijgt er 42 betaalbare appartemen­ten bij

Voor woningzoekers met een kleine portemonnee is er goed nieuws. Rond de zomer van 2023 start een kersvers nieuwbouwproject voor sociale huurwoningen in de Arnhemse wijk Cranevelt. Je leest er hier meer over.