Nu de oorlog in Oekraïne maar voortduurt, is bij gezinnen en opvanglocaties de vraag: wat nu?

Drie maanden Oekraïners in huis. Het klonk voor gastgezinnen in Wageningen als een lange periode. Maar daarna zou de gemeente voor opvang zorgen.



Maar nu de maanden voorbij zijn gevlogen, is er nog géén gemeentelijke opvang. En dus moet Jack Bogers van Welkom in Wageningen opnieuw mensen vragen Oekraïners in huis te nemen, of te houden. ,,We hebben vooraf gezegd dat het maximaal drie maanden zou duren, daar houden we ons in principe ook aan. Maar natuurlijk staat het gastgezinnen vrij om weer drie maanden Oekraïners in huis te nemen.”