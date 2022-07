Oekraïense vluchtelingen naar chalets op camping De Wielerbaan: ‘Blijven in de stad waar ze zich thuisvoelen’

Camping De Wielerbaan aan de Zoomweg in Wageningen is in beeld als opvangplek voor vluchtelingen uit Oekraïne. Eigenaar Topparken heeft aangeboden om op het terrein dertig extra chalets neer te zetten, bestemd voor Oekraïners.