Oekraïners maanden langer in huis? Geen probleem voor Wageningse gastgezinnen: ‘Don’t burn the house down’, voor de rest mag je doen wat je wilt

Wetenschap­pers zien stikstofde­bat steeds heftiger worden: ‘Je wordt al snel beticht van activisme’

Foute denkbeelden, eenzijdigheid in de media. Conclusies van wetenschappelijke rapporten die in twijfel worden getrokken. Voor wetenschappers is de landbouwdiscussie er niet makkelijker op geworden. Twee Wageningse deskundigen over hun worstelingen in het stikstofdebat.

6 juli