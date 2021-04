Omwonenden bijten in het stof: 264 studentenkamers op Costerweg in Wageningen mogen er komen

Nu zwemles vanaf dinsdag weer mag, wordt in de Vallei zelfs op zondag les gegeven

15 maart Zwemles begint dinsdag weer. Omdat andere activiteiten nog niet mogen in de zwembaden, zetten de baden in Ede, Wageningen en Veenendaal vol in op lessen. Zo kunnen kinderen in Veenendaal extra lessen volgen op zondag. En kunnen in Ede kinderen die op een wachtlijst staan, nu eindelijk beginnen met zwemles.