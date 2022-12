Ondernemers in centrum Wageningen hoeven geen reclamebelasting te betalen

Wageningen legt voor het jaar 2022 geen reclamebelasting op aan ondernemers in de binnenstad. Daarmee wil de gemeente de ondernemers financieel een steuntje in de rug geven. Zij hebben het volgens de gemeente moeilijk, omdat ze te maken hebben met snel stijgende kosten voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen.

,,De gemeenteraad heeft gevraagd te kijken hoe we de ondernemers in de binnenstad, net als onze inwoners, kunnen steunen", zegt wethouder economie Maud Hulshof. ,,We vinden met elkaar het behoud van een aantrekkelijke binnenstad erg belangrijk. Als we geen reclamebelasting opleggen, komt dat ten goede aan elke ondernemer in de binnenstad.”

Wel bijdrage voor activiteiten

De reclamebelasting wordt jaarlijks door de gemeente opgelegd en geïnd bij ondernemers in de binnenstad. De opbrengst keert de gemeente vervolgens uit aan de Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW). Die gebruikt dit geld om activiteiten te organiseren in de binnenstad.

Hoewel de gemeente nu geen reclamebelasting ontvangt, krijgt het SOW ook voor 2022 een bijdrage van de gemeente. Deze is net zo hoog als het bedrag dat anders bij de gemeente zou binnenkomen aan reclamebelasting. Volgens centrummanager Robert Frijlink gaat het jaarlijks om ongeveer 100.000 euro.

Positieve reacties

,,Als ondernemers en SOW zijn we hier superblij mee", reageert Frijlink. ,,In de app van de binnenstadondernemers kwamen louter positieve reacties binnen. Want links en rechts hoor je best dat ze het moeilijk hebben. Dus deze actie van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders is meer dan welkom.”

Frijlink is content dat de bijdrage aan het SOW wel doorgaat. ,,Want daarvan betalen we alle activiteiten in het centrum. Van de sinterklaasintocht tot het ophangen van kerstverlichting en nog veel meer.”

