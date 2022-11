Onderzoek ramkraak Wageningse juwelier schiet niet echt op: ‘Nog niemand aangehouden’

Pastoor Henri ten Have verruilt Vallei voor Apeldoorn

Henri ten Have, pastoor van de rooms-katholieke Titus Brandsma parochie, vertrekt per 1 januari naar Apeldoorn. Daar gaat hij aan de slag als pastoor van de Sint Franciscusparochie in Apeldoorn-Twello en omgeving. Ten Have is ruim vijftien jaar werkzaam geweest in de Vallei.

7 november