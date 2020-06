Onze redacteur belt met reaguurders over de Black Lives Matter-verslaggeving: ‘Van mij mag de bliksem inslaan’

Bewoners na flatbrand Wageningen: ‘Als ratten in de val, laat dit een wake-up call zijn!’

11:06 WAGENINGEN - ,,De bewoners van de bovenste etage zaten als ratten in de val. Die flat is echt niet veilig. En het is niet de eerste keer dat er brand uit breekt. Laat dit een wake-up call voor de Woningstichting zijn’’, zegt Mos Kadri, bewoner van de Riemsdijkstraat in Wageningen. Gisteravond brak een grote brand uit, twintig bewoners werden door de brandweer met hoogwerkers gered.