Onze strijd tegen de extreme droogte: ‘Besef dit goed: water is meer waard dan goud’

Over één van de Nederlandse rivieren vaart een binnenvaartschip. Met een opmerkelijke en waardevolle lading. Het schip vervoert water. Van een nat deel van ons land, naar een droog deel. Water over water verplaatsen, het klinkt absurd. Maar is dat ook zo?



,,We zien steeds meer de economische waarde van water in. Water heeft veel dimensies. Internationaal gezien is water - of het gebrek eraan - soms een moordenaar, zoals bij overstromingen en droogte. En tegelijkertijd is het onze belangrijkste levensbehoefte. Meer waard dan goud”, stelt Melle Nikkels. Hij is verbonden aan Wageningen Universiteit en werkzaam bij het onafhankelijk adviesbureau Aequator Groen & Ruimte in Harderwijk en Ede.



De kurkdroge zomer van 2018 zet alle waterexperts op scherp. In heel Nederland valt veel minder regen dan in een ‘normaal’ jaar. Er volgen sproeiverboden, autowasverboden en adviezen om geen zwembadjes meer te vullen. De bodem op de Veluwe is zo droog, dat als je het zand met je hand grijpt, het meteen uiteenvalt in een stofwolkje. Een flink aantal dieren sterft. Planten en bomen ook. Gaan alle zomers zo droog worden?