Opening academisch jaar nu ook voor de ‘gewone’ Wageninger

De openbare viering vindt plaats in de Grote Kerk op de Markt en begint om 19.00 uur. Het is wel praktisch voor bezoekers om de Engelse taal machtig te zijn, want de voertaal bij deze bijeenkomst is Engels. Eerder die dag is ’s middags de officiële opening van het academisch jaar op de campus.

,,Dialoog tussen wetenschap en maatschappij is onmisbaar, omdat we de grote uitdagingen waar de wereld voor staat, samen moeten aanpakken”, zegt de onlangs aangetreden bestuursvoorzitter Sjoukje Heimovaara. De opening van het academisch jaar is haar eerste publieke optreden.

Aarde kraakt

Het thema van viering van het begin van het studiejaar is Planetary Boundaries. ,,De opwarming van de aarde, biodiversiteit onder druk en disbalans in de stikstofcyclus; het zijn maar een paar voorbeelden die aantonen dat de aarde kraakt onder de druk die wij haar opleggen. We moeten nu ingrijpen om te voorkomen dat de groeiende wereldbevolking de grenzen van onze planeet verder overschrijdt.”

Volgens Heimovaara is WUR doordrongen van deze urgentie. ,,Daarom werken duizenden wetenschappers aan het ontwikkelen van onderdelen van de oplossing. De uitdagingen waar we voor staan, kennen geen geografische grenzen. Om de benodigde antwoorden te vinden is een multidisciplinaire samenwerking binnen de wetenschap en met de maatschappij hard nodig. Onderwijs en dialoog spelen daarbij een centrale rol.”

Reserveren is verplicht en kan via wur.nl/grotekerk. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Programma in de Grote Kerk 19.00 uur: Grote Kerk open 19.30 uur: Opening en welkom door Sjoukje Heimovaara, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research From linear to circular food systems door Hannah van Zanten Governing for just and sustainable futures door Jessica Duncan How big change happens door Marten Scheffer Muzikaal optreden door de Wageningse singer/songwriter Sofia Dragt. In 2013 won zij de Grote Prijs van Nederland en recent componeerde zij de muziek voor de documentaire Grutto!. Deze draait momenteel in meer dan zeventig bioscopen in Nederland. 21.00 uur: Einde programma