Opnieuw bestelwagen uitgebrand in Wageningen

In Wageningse zwarte comedy van Joost van Hezik is een wapen een toverstaf

2 februari WAGENINGEN - Waarom zou een film met een intellectueel in de hoofdrol zich per se in de Randstad moeten afspelen? Regisseur Joost van Hezik situeerde ‘Boy meets gun’ in Wageningen. ,,Ik weet wat voor een wonderlijke arena de stad is.”