Opnieuw onderzoek naar ongeluk uit 2017 waarbij fietsster om kwam in Wageningen

Grote droom: dagelijks warm eten op school in Wageningen

6 april WAGENINGEN - Dagelijks een gezonde warme maaltijd op de basisschool. Dat wil Lara de Brito, de GroenLinks-wethouder Voedsel in Wageningen: ,,In Frankrijk en Engeland is dat heel normaal, ik denk dat een sterk wapen is tegen de ongelijkheid, qua gezondheid, ook in onze Wageningse samenleving.’’