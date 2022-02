Oranje-keeper Manuel Kuijk terug als gymmeester op school: ‘Het leek wel alsof ik toch Europees kampioen was geworden’

Mooi Wageningen laat voorgeno­men bomenkap op De Dorschkamp stilleggen

WAGENINGEN - Mooi Wageningen is boos op Staatsbosbeheer, omdat die organisatie een aantal beuken en eiken wil kappen op De Dorschkamp. ,,We hebben de provincie Gelderland gevraagd om te handhaven en de kap stil te leggen”, zegt Hans Brons van de vereniging tot behoud van het landschap in en om Wageningen. ,,En met succes. Er wordt nu niet gekapt.”

