Oud-leerling en leerkracht Willem uit Wageningen: ‘Ireneschool was koningin onder basisscholen, maar dat is allang voltooid verleden tijd’

Wandelend over de Westerhofseweg houdt Van Roekel (44) zijn pas in. Hij werpt een blik naar rechts, richting het verlaten gebouw van de Prinses Ireneschool. ,,Dit was eens de koningin onder de basisscholen in Wageningen. Maar dat is niet meer. Het is allang voltooid verleden tijd, een afgesloten tijdperk.”