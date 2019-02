‘Oudste huisbaas van studenten’ (91) overleden: ‘Robert was een uitzonderlijke man’

Best was eigenaar van Villa Sanoer, een statige villa op de rand van de Zoom. De Wageninger, die alleen in Canada nog familieleden had, beschouwde de restauratie van de Villa, die tientallen jaren in beslag nam, als zijn levenswerk. Generaties aan studenten woonden samen met Best in het huis. De studenten waren in het huis als familie voor hem. ,,Drie keer per jaar gingen we als studenten nog samen met hem uit eten en iedere ochtend om half negen dronken we samen koffie’’, zegt student en kamerhuurder Ries van Dijk. ,,Het was een uitzonderlijke man.’’

Ridder

In 2012 werd Best benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding onder meer vanwege zijn bijdragen aan de verbetering van de rijstteelt. Later in dat jaar kreeg hij een erepenning van De Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven voor zijn inzet voor het behoud van Villa Sanoer.



Best overleed maandag in het ziekenhuis aan een dubbele longonsteking. ,,Zijn overlijden was uiteindelijk geen verassing‘’, zegt Van Dijk. ,,Het ging al enige tijd minder met hem.’’ Enkele dagen voor zijn dood werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar de studenten enige tijd over hem waakten.



Het huis met daarachter een mooie landschapstuin gaat straks over in een stichting die al enkele jaren geleden is opgericht. Op die manier blijft het huis beschikbaar voor de mannelijke studenten die in het huis wonen. ,,Dat is mooi. Maar er is straks toch een leegte in het huis‘’, denkt Van Dijk. ,,Ik heb drie jaar met hem hier gewoond, maar straks komen er studenten te wonen die nooit met hem gewoond hebben. Dat geeft toch een andere beleving.’’