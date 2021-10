Overlast door muggen in Gelderland het grootst; deze zomer veel meer dan in 2020

De onderzoekers kregen via muggenradar.nl vele duizenden meldingen en kregen uit het hele land ook een kleine 6.000 muggen opgestuurd. De analyse van de ingestuurde steekmuggen is nog niet afgerond, maar uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat er in februari aanzienlijk meer wintersteekmuggen waren dan bij een vergelijkbare inzamelingsactie in 2014.



De onderzoekers noemen de aantallen opmerkelijk, aangezien de wintersteekmug eigenlijk helemaal niet zo veel voorkomt in Nederland. Mogelijke oorzaak is de uitzonderlijk hoge temperatuur na de korte vorstperiode in februari.