Panelen van expositie in Wageningen voor derde keer vernield: ‘Superirritant’

‘De lol gaat er zo wel af’

‘Verschilmakers’ (een initiatief van Wageningen45 en het Vrijheidskwartier) bestaat uit meerdere panelen met daarin posters. De titel ‘Verschilmakers’ is een verwijzing naar de veteranen die in de Tweede Wereldoorlog het verschil maakten, waardoor wij in vrijheid leven. Studenten van het Technova College in Ede dachten na over wie zij de verschilmakers in hun leven vinden. Dat verbeeldden ze met zelf ontworpen posters. Die vormen deze hele maand een kleine expositie in de Bergstraat. En iets verderop, in de Hoogstraat, hangen nog enkele posters aan spandraden.