Parenslustige padden veilig naar de uiterwaarden na plaatsen van ruim 500 meter paddenscherm langs N225

Paddenwerkgroep Wageningen heeft een enorm paddenscherm geplaatst tussen de Bokkedijk in Renkum tot halverwege de Wageningse Berg. ,,We zijn precies op tijd”, zegt Verena van den Berg van de werkgroep. Over enkele weken begint namelijk de paddentrek.