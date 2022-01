Passanten vangen aangereden vosje in Wageningen; zwaargewond dier uit lijden verlost

Oude tijden herleven (weer een beetje): Er ligt weer een dak boven zittribune stadion de Wageningse Berg

WAGENINGEN - Het was bijna gewoon geworden. Tien jaar lang was er geen dak te zien boven de zittribune in stadion De Wageningse Berg. Met dank aan een groep vrijwilligers kan je nu droog zitten op die tribune. In theorie dan, want er zit al decennia niemand meer op de tribune na het faillissement van FC Wageningen.

