Paula van Boer zoekt Vrouw heeft geen datingprogramma meer nodig

Wil­lem-Alexan­der vaak te gast, maar nooit vernoemd in Wageningen

13 december WAGENINGEN - Hij loopt er de deur zo ongeveer plat, zijn vrouw komt er regelmatig, de familie is goed bedeeld met straatnamen. In tegenstelling tot Dikkertje Dap en Gerard Slotboom, heeft koning Willem-Alexander in Wageningen straat noch school; er is nog geen steeg naar hem vernoemd.