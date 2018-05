Pieter van Vollenhoven gespot in defilé Wageningen

Automobi­list rijdt eerst over fietspad en belandt daarna in water

7:30 WAGENINGEN - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag in het water terechtgekomen in Wageningen. Getuigen zagen de man rond 1.00 uur eerst over het fietspad van De Grift rijden. Agenten vonden de auto daarna half in het water langs de weg.