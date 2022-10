Pijpleiding met vervuild Enkawater naar Rijn zaak van algemeen belang: ‘Gemeente moet leiding toestaan’

Dierenarts veroor­deeld voor het jarenlang aanranden van vier assisten­tes: ‘Dwingend mannetje’

Een 61-jarige dierenarts uit Wageningen is vrijdag veroordeeld voor vele aanrandingen van in totaal vier assistentes in de loop van twintig jaar. Hij liet ze een dier op de behandeltafel op een bepaalde manier in bedwang houden en als de assistente geen kant meer op kon, zat hij aan haar borsten. Ook werd hij handtastelijk bij een assistente die achter de computer zat.

14 oktober