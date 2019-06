Plaag van eikenprocessierups neemt immense omvang aan

Deze Wageningse onderzoe­ker droomt van een tomaten­jurk

21 juni WAGENINGEN - Nu eten we een tomaat, aardappel of maïskolf en de rest van de plant is afval. ,,Ik wil de hele plant gebruiken”, zegt Luisa Trindade, hoogleraar plantenveredeling in Wageningen. ,,Een voordeel is dat boer en tuinder meer kunnen verdienen met hun gewassen.”