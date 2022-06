‘Plaagmier’ komt Wageningse huizen niet meer in: ‘Veel mensen hebben maatregelen genomen’

Veel meer klachten over plaagdie­ren; veel mieren en zorgen om opmars van ratten

WAGENINGEN - Het aantal klachten over plaagdieren als mieren, ratten en rupsen is dit jaar enorm toegenomen. De Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen maakt zich zorgen, en dan met name over de rat: die vreet niet alleen elektriciteitskabels aan maar brengen mogelijk ook ziektes over, zoals corona.

