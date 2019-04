Politie draaft op voor vechtpartijen na duel SKV Wageningen - Be Quick Zutphen

SKV-voorzitter Nic Langeveld schakelde de politie in: ,,Wij vonden de sfeer zo gespannen, dat we contact hebben opgenomen met de politie om de boel te sussen.”

Racistische uitspraak

De onrust begon al tijdens de wedstrijd, waarin Be Quick Zutphen het kampioenschap van de derde klasse pakte. Ralph Brugman van de thuisclub zou een racistische uitspraak hebben gedaan richting een tegenstander, nadat Be Quick een doelpunt maakte.

Slaande beweging

Huseyin Cengiz van Be Quick Zutphen maakte in het tumult dat ontstond een slaande beweging naar een Wageninger. Beide spelers kregen rood, de wedstrijd werd na een kwartier hervat en uitgespeeld. ,,Ik heb het zelf niet direct gezien, maar het verbaast mij niet dat Cengiz erop reageert. Dat doet hij wel vaker als hij met zo’n soort incident te maken krijgtt”, zegt Bloemenkamp.

SKV-voorzitter Langeveld bevestigt de lezing van Be Quick. Hij sprak ook met scheidsrechter Johan Compagner, die het verhaal ook bevestigde. ,,Toen de wedstrijd verder ging, gebeurde er amper nog iets. Maar toen het eindsignaal klonk en Be Quick nog niet zeker was van het kampioenschap, gingen enkele spelers opnieuw verhaal halen bij de jongen die de uitlating had gedaan”, meldt Langeveld. ,,Daarbij ontstonden enkele vechtpartijtjes en de sfeer was zo gespannen, dat wij de politie hebben ingeschakeld.”

Confrontatie

Ondertussen vernam Be Quick dat de ploeg dankzij puntenverlies van de concurrent kampioen was. ,,Toen sloeg de sfeer bij het grootste deel van de spelers om naar een feeststemming. Toch bleven enkele spelers van Be Quick op zoek naar de confrontatie.”

In gesprek

De politie hoefde ter plekke echter niet meer in actie te komen en beperkte zich tot het doen bedaren van de gemoederen. SKV gaat komende week in gesprek met Ralph Brugman, de speler die de racistische uitspraak deed. ,,We hopen het daarmee af te sluiten. Als de KNVB nog met een sanctie richting ons of Be Quick gaat komen, zouden we dat betreuren.”