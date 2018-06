Politie houdt ruziënde mannen bij Lidl in Wageningen met getrokken pistool aan

Winand Staring, de vader van het landbouwon­der­wijs in Wageningen

10:01 WAGENINGEN - De universiteit in Wageningen viert dit jaar het 100-jarig bestaan. In 1877 startte haar voorloper, de Rijkslandbouwschool. Matthijs Salverda wordt algemeen gezien als de aanjager van deze school en daarmee het landbouwonderwijs in Nederland. Onterecht, stelt hoogleraar Rob Comans.