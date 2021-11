Politie jaagt op man die als ‘bankmedewerker’ duizenden euro's van bejaarde vrouw wegpinde

Bettine Vriesekoop leert senioren fijne kneepjes van het tafelten­nis

WAGENINGEN - Tafeltennis is een sport die je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen. Nico van Manen is al 90 jaar en speelt nog wekelijks zijn potjes bij het Veenendaalse SKF. In Wageningen is Shot donderdag begonnen met OldStars tafeltennis. Voormalig wereldtopper Bettine Vriesekoop leerde geïnteresseerde ouderen alvast wat fijne kneepjes van het vak.

