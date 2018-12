Politie neemt 200 kilo illegaal vuurwerk in beslag in Wageningen

Verwarring over beroving: snackbar van Wageningse eigenaar in Arnhem overvallen

20 december WAGENINGEN - In Wageningen is donderdagochtend verwarring ontstaan na een bericht op Facebook over een overval op een snackbar. Bij de cafetaria in de wijk Noordwest blijkt niets aan de hand, maar een zaak van dezelfde eigenaar in Arnhem blijkt te zijn beroofd.