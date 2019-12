Politie trekt vuurwapen om verwarde man met twee bijlen te stoppen in Wageningen

Nijmegen en Wageningen krijgen grote rol bij viering 75 jaar vrijheid: recorddruk­te verwacht

29 december Nederland viert in 2020 dat het 75 jaar geleden is dat er in het hele koninkrijk een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft ervoor gekozen om de afzonderlijke gemeenten een hoofdrol te geven in het herdenkings- en feestprogramma, dat in januari begint en dat voortduurt tot en met 24 oktober, wanneer het 75 jaar geleden is dat de Verenigde Naties werden opgericht.