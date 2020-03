Prijzenoorlog bij de aanleg van zonneparken: ‘Het moet veel zorgvuldiger’

1. Veel zonneparken komen op de verkeerde plek terecht

,,Nederland is een dichtbevolkt land. Ten opzichte van Frankrijk hebben we een kwart van de ruimte om aan onze energiebehoefte te voldoen”, zegt landschapsarchitect en onderzoeker Sven Stremke van de universiteit in Wageningen (WUR). Het is daarom belangrijk goed na te denken over waar je een zonnepark neerzet.



Gedeputeerde Jan van der Meer schatte in 2019 in een brief aan de Provinciale Staten dat er in Gelderland 3200 hectare, een gebied zo groot als Wageningen, aan zonnevelden nodig is om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Dat is niet niks.



Toch is zorgvuldigheid nu nog vaak ver te zoeken volgens Stremke: ,,Je ziet dat heel veel projecten niet goed in het landschap worden geplaatst. Ik kan wel zeggen dat een grote meerderheid van de parken op verkeerde locaties zijn gebouwd.” Veel grote parken worden nu gepland op stukken boerenland die goedkoop beschikbaar komen of op toevallig onbebouwde kavels van gemeenten. Dit terwijl er nog genoeg minder ingrijpende alternatieven zijn zoals oude afvalstortplaatsen of open ruimtes langs snelwegen.