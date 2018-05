Provincie maakt te weinig tempo met rondweg Wageningen

Syrische vluchte­ling begint markt in Wageningen: 'Als je eerlijk je verhaal vertelt, willen mensen je helpen'

22 mei WAGENINGEN - In 2015 liep hij soms nog honderd kilometer per dag vluchtend door Europa en dobberde hij in een bootje tussen Turkije en Griekenland. Woensdag 23 mei opent Basem Aljaramani aan de Hoogstraat in Wageningen zijn Soek Damascus: ,,We voelen ons zó welkom hier in Wageningen.’’