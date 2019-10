Pssst, tweedehands brug kopen uit Wageningen?

Beide plannen Wageningse Aula worden gepresen­teerd

8:52 WAGENINGEN - Wordt de Aula aan het Generaal Foulkesweg in Wageningen een debatcentrum zoals de Rode Hoed in Amsterdam of een bioscoop? Twee partijen zijn in de race om aan de oude aula van de Wageningen University & Research een nieuwe bestemming te geven.