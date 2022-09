Raad van State duidelijk: geen vrees dat campus uitgroeit tot bedrijventerrein

De vrouw was tot haar inzicht gekomen na bestudering van het bestemmingsplan dat de gemeente Wageningen voor de campus had vastgesteld. Daarin had ze ontdekt dat voor allerlei bouwvlakken met onderwijsbestemming een mogelijkheid was voor het vestigen van grote bedrijven. Waar studenten met de fiets naar de universiteit gaan, zou het personeel van die grote bedrijven met de auto naar het werk komen. Met alle gevolgen voor haar woongenot in de buurt en de kwaliteit van de lucht aldaar.