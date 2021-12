Rave in bos tussen Wageningen en Renkum loopt uit de hand: feestganger met mes gestoken in vechtpartij

126 miljoen euro voor nieuwe studenten­ka­mers in Wageningen

WAGENINGEN - Studentenhuisvester Idealis in Wageningen investeert van 2022 tot 2032 liefst 126 miljoen euro in nieuwbouw. Daarnaast wordt er 54 miljoen euro geïnvesteerd in onderhoud van de bestaande 25 gebouwen van Idealis. Ook is er 4 miljoen euro beschikbaar voor het upgraden van de bestaande kamers en 30 miljoen euro voor het verduurzamen van de complexen.

13 december