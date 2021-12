Rave in bos tussen Wageningen en Renkum loopt uit de hand: vechtpartij en mogelijk steekincident

updateWAGENINGEN - Een illegale rave in het bos tussen Wageningen en Renkum is vrijdagnacht uit de hand gelopen. Even na middernacht brak er een vechtpartij uit, waarbij een man volgens ooggetuigen in zijn heup is gestoken. Het slachtoffer werd ter plekke door ambulancepersoneel onderzocht.