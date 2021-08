Rechtstreeks eten van de boer, we doen het meer en meer: ‘Dankzij fietstochten in coronatijd toegenomen’

WAGENINGEN - Een toenemend aantal boeren levert direct of via slechts één tussenpartij producten aan de klant. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit.

Vorig jaar leverde 13 procent van de boeren producten via zogenoemde korte ketens direct aan klanten. In 2017 lag dat getal nog onder de 10 procent. Gelderland sluit daarmee aan bij het landelijke beeld.



Volgens projectleider Gabe Venema van Wageningen Universiteit is het aantal bedrijven het afgelopen jaar vermoedelijk nog verder gestegen. ,,In de coronacrisis zag je dat veel meer mensen gingen fietsen en juist direct bij de boer hun spullen willen halen.”

Afzet bevorderen

Het Rijk en diverse provincies willen via allerlei initiatieven de afzet via korte ketens bevorderen. Verdere groei van het rechtstreeks leveren van producten is zeker haalbaar, denkt Venema. ,,Een belangrijk punt is de logistiek. Producenten moeten in toenemende mate samenwerken om bijvoorbeeld op één plek, zoals een boerderijwinkel, meer producten aan te bieden. Iemand zal niet snel langs zeven boerderijen fietsen.’’

Quote Fruit kun je meteen leveren aan de klant, maar als je vlees wilt verkopen, heb je als boer vaak meerdere schakels nodig Gabe Venema, Projectleider Wageningen Universiteit

In Gelderland zijn het vooral de fruitboeren in de Betuwe en de kippenboeren op de Veluwe die hun producten direct aan de klant verkopen. ,,Dat is niet verwonderlijk. Fruit kun je meteen leveren aan de klant. Als je vlees wilt verkopen, heb je als boer vaak meerdere schakels nodig. Dan vereist het veel organisatiekracht om te zorgen voor korte ketens.’’

Korte ketens vaak bij zorgboeren

Veel bedrijven met boerderij-automaten of winkels aan huis zijn breder actief dan alleen in de landbouw. Denk aan toerisme, kinderopvang en educatie. Van alle zorgboeren in Gelderland, levert al de helft producten rechtstreeks aan klanten.

Dat betekent niet dat die korte ketens economisch weinig voorstellen, ontdekte Venema met zijn collega’s. ,,Ook van de zeer grote agrarische bedrijven is één op de vijf in staat om de producten dichtbij te verkopen.’’



In sommige gevallen levert die nabije verkoop zelfs meer dan de helft van alle opbrengsten op. ,,Omdat op veel bedrijven met afzet via een korte keten ook meer werkuren nodig zijn, is het interessant nader te onderzoeken in hoeverre korte ketens echt tot een substantiële toename van inkomens leiden.’’