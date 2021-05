Regenboogvlag Bevrijdingskerk Wageningen in brand gestoken op Internationale Dag tegen Homofobie

,,We hebben de vlag zondagochtend gehesen en gebeden voor deze groep mensen, voor tolerantie. Het is vandaag namelijk de internationale dag tegen homofobie.”



De Bevrijdingskerk hijst de regenboogvlag sinds een aantal jaar bij verschillende gelegenheden. Toen Beijderwellen vanmorgen bij de kerk aankwam, ontstak ze in woede. ,,Ik ben echt heel boos.”



In welke hoek ze de daders moet zoeken weet ze niet, bedreigingen zijn er niet eerder geweest. ,,Het kan natuurlijk ook baldadigheid zijn.” Hoe dan ook heeft ze inmiddels aangifte gedaan bij de politie.



Erg groot was de vlag niet, zegt Beijderwellen. ,,Die mast is namelijk wel 8 meter hoog, ik vond de vlag al te klein. We hebben meteen een véél groter vervangend exemplaar besteld en die gaat omhoog. We laten ons niet uit het veld slaan.”