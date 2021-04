Reinier van den Berg is de langstzittende weerman: ‘Niemand heeft zoveel depressies aangekondigd als ik’

Dronebeel­den van ‘Rondje Wageningen’ in beeld bij de bieb: ‘Op zo’n manier krijg je de stad nooit te zien’

16 maart WAGENINGEN - De bossen in de herfst, ondergelopen uiterwaarden en de activiteiten in de haven. De beelden die Cees Mobach met een drone maakte in de omgeving van Wageningen, worden elke avond vertoond achter het raam van de eerste verdieping van de bibliotheek. ,,Op zo’n manier krijg je de stad nooit te zien.”