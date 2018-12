Replica van treintje Bello is net aan sloop ontkomen in Wageningen

Sloop leek onontkoombaar, tot de Wageningse Petra van Amersfoort burgemeester Geert van Rumund in seinde. Diens oproep, onder meer in de Gelderlander, om Bello te redden heeft effect gehad. Jaap Bongers van het verhuisbedrijf: ,,Bello hoort bij Wageningen en wij hebben ruimte op het Nudepark dus we willen dit graag in ons Wageningse bedrijf onderdak bieden.’’ Van Rumund is blij: ,,Het was op het nippertje. Het betekent dat Bello bij evenementen of activiteiten weer zichtbaar kan zijn in de stad.’’ Irene Vermeer was met de andere makers vrijdagmiddag bij Bongers: ,,Heel fijn dit. Met dank aan Bongers en onze burgemeester.’’