Restaurants zitten dicht, maar hotels komen met dinershows voor zeker 100 man: ‘Belachelijk’

Steff de Groot van hotel WICC in Wageningen is blij is dat hij iets kan organiseren. Van 17 december tot en met oudjaarsavond treden zeven bekende artiesten op in zijn hotel: van Rolf Sanchez en Trijntje Oosterhuis, tot Jeroen van der Boom en Xander de Buisonjé. ,,In vervelende tijden waarin niks mag, kunnen we eens wat positiefs brengen’’, zegt De Groot.



In de zaal kunnen 106 gasten op 1,5 meter afstand plaatsnemen. Aan tafels van twee worden gasten voorzien van een show en eventueel een 5-gangendiner. Een overnachting is verplicht, omdat hotels alleen eten en drinken mogen serveren aan slaapgasten. Voor een prijs variërend van 135 euro tot 259,50 euro per persoon, kun je bij een avond ‘dining with the stars’ zijn.