Rijksrecherche onderzoekt optreden agenten in instelling van dodelijke steekpartij Wageningen

Vaag

De Rijksrecherche houdt zich vooral bezig met opsporingsonderzoeken tegen ambtenaren. Een woordvoerder van het arrondissementsparket Oost-Nederland van het Openbaar Ministerie laat weten dat de Rijksrecherche in dit geval ‘aansluit bij het onderzoek naar het incident, omdat er politie in de instelling aanwezig is geweest’.



Een verdere toelichting wil de voorlichter niet geven. Zo blijft onduidelijk of de agenten aanwezig waren in het gebouw toen de slachtoffers werden neergestoken. Ook is niet duidelijk of de volgens buurtbewoners ‘trage reactie’ van de politie onderdeel is van het onderzoek.