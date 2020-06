Rijkswaterstaat waarschuwt voor rivierzwemmen na dood 22-jarige man uit Wageningen

Brandweer rukt uit voor smeulende peuken in medisch centrum

24 juni WAGENINGEN - De brandweer is aan het begin van de avond uitgerukt voor een brandje in de technische ruimte van Medisch Centrum Kortenoord in Wageningen. Het bleek te gaan om smeulende peuken in een asbak. Hierdoor ging het brandalarm af.