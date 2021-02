Rita’s moeder (85) liep bijna haar vaccinatie mis: ‘Niet-digitale ouderen staan voor het blok, Nederland op z’n smalst’

natuur van nabij Het is snoeitijd, maar rustig aan: half werk is goed voor de natuur

24 januari De winter is de tijd om te snoeien. Vroeger gebeurde dat in het boerenland om gebruikshout te winnen, voor afrasterpalen, bonenstaken, bezemstelen en nog veel meer. Zo is ook de knotboom ontstaan. De kop wordt uit de boom gezaagd, en de jaren erop ontstaat een bos van takken.