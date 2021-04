Robert (27) stierf toen hij tegen de grond werd gedrukt in instelling: geen vervolging voor medewerkers

Over de dood van de 27 jarige Wageninger is al ruim een jaar veel te doen. Meteen na zijn overlijden bleek dat de politie veel te laat ter plaatse was, ondanks meerdere telefoontjes naar de alarmcentrale. Zijn ouders zijn erg kritisch op de manier waarop zorginstelling RIBW met hen heeft gecommuniceerd. Wat er op de bewuste avond precies was gebeurd in de woning, was lang onbekend. Tot nu.